El temps a les Illes Balears - 29/08/2023 - RTVE.es

De moment, capvespre amb ennigulades al nord de Mallorca i Menorca on no es descarta algun ruixat intens i on es manteindrà la mala mar, amb ones de 2 a 3 metres. Més sol i calma com més cap al sud de l'arxipèlag. Tot amb una calor contenguda i amb temperatures màximes al voltant dels 24 a 28 ºC. Dimecres s'espera un dia canviant i insegur, sobretot al centre i nord de Mallorca i a Menorca, on tendrem ennigulades, ruixats i alguna tempesta intensa i acompanyada de calabruix. En canvi, tendrem més sol a les Pitiuses. La matinada serà més fresca o agradable i els termòmetres baixaran fins els 14 a 18 graus. Dimarts dematí refrescarà i els més fredolers s'hauran dabrigar una mica. I de dia, la calor es mantendrà moderada amb valors de 24 a 28 ºC, tot i que allà on tenguem més niguls o plogui, la temperatura quedarà més baixa.