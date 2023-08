Informatiu Balear 2 - 29/08/2023 - RTVE.es

Les Balears pagaran fins a 20 mil euros més als metges que vulguin anar a fer feina al servei d'Oncologia d'Eivissa.

L'Ajuntament de Felanitx es planteja prioritzar l'entrada als felanitxers a la verbena del cosso que l'any que vé no es farà el dia de Sant Agustí.

Sense notícies del vaixell que cerquen des de diumenge al canal de Menorca amb dos tripulants alemanys a bord, pare i fill.

Investiguen l'apunyalament d'una parella a una casa de Sant Josep de sa Talaia.

A Eivissa, una seixantena de persones es van concentrar per donar suport a Jenni Hermoso i condemnar la conducta de Rubiales.

De moment, capvespre amb ennigulades al nord de Mallorca i Menorca on no es descarta algun ruixat intens i on es manteindrà la mala mar, amb ones de 2 a 3 metres. Més sol i calma com més cap al sud de l'arxipèlag. Tot amb una calor contenguda i amb temperatures màximes al voltant dels 24 a 28 ºC. Dimecres s'espera un dia canviant i insegur, sobretot al centre i nord de Mallorca i a Menorca, on tendrem ennigulades, ruixats i alguna tempesta intensa i acompanyada de calabruix. En canvi, tendrem més sol a les Pitiuses. La matinada serà més fresca o agradable i els termòmetres baixaran fins els 14 a 18 graus. Dimarts dematí refrescarà i els més fredolers s'hauran dabrigar una mica. I de dia, la calor es mantendrà moderada amb valors de 24 a 28 ºC, tot i que allà on tenguem més niguls o plogui, la temperatura quedarà més baixa.