Informatiu Balear 2 - 28/10/2022 - RTVE.es

Les Balears són la comunitat més afectada per la pujada dels tipus d'interès.

A partir de dia 15 de novembre es podran sol·licitar les ajudes del Govern per al lloguer.

El Govern apujarà el salari dels treballadors públics un 1,5% addicional enguany i un 2,5% l'any que ve.

Les places de docents ocupades els darrers anys per interins s'estabilitzaran a partir del 21 novembre.

Els moviments aeris augmenten a les illes en el pont de Tots Sants un 60% cent en comparació a 2019.

Entre gener i octubre han arribat al Port de Palma 424 creuers, un 20% manco que l'any 2019.

L'arribada de migrants irregulars a les Illes continua.

El Mallorca obre avui la jornada de Lliga rebent a Son Moix l'Espanyol.

Torrar castanyes a la vora del foc... els darrers anys es difícil... perquè la tendència és celebrar la Castanyada amb un ambient bastant càlid. I enguany una massa càlida africana farà que el Pont de Tots Sants tinguem una temperatura (no tant escandalosament alta com aquests darrers dies) però sí encara, amb valors per sobre de la mitjana. A partir del dimecres de la setmana vinent l'arribada d'una massa d'aire bastant més freda (amb temperatures inferiors als 10º a 1500 metres d'altura) ens farà entrar de ple a la tardor.