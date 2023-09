Informatiu Balear 2 - 28/09/2023 - RTVE.es

Nova crema de contenidors a Palma, amb tres cotxes i una motocicleta calcinats.

Les Balears són la comunitat on la senalla de la compra és més cara.

Passen a disposició judicial els 8 detenguts en una operació contra l'explotació sexual.

Els busos de l'EMT de Palma deixaran de ser gratuïts a partir de l'any que ve i el transport públic estarà bonificat només per a les persones que ho necessitin.

El Consell d'Eivissa aprovarà aquesta setmana el primer reglament per reduir la contaminació lumínica a l'illa.

Polèmica amb el Mallorca que va acollir un espectacle amb ballarines al seu nou restaurant de Son Moix durant el partit contra el Barça.

Bona part de la primera setmana d'octubre continuarem amb temperatures superiors a les normals. Anau-vos preparant per un cap de setmana amb migdies 100% estiuencs i amb màximes per damunt dels 30 ºC.