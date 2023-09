Informatiu Balear en 2' - 28/09/2023 - RTVE.es

Nova crema de contenidors a Palma, amb tres cotxes i una motocicleta calcinats.

Les Balears són la comunitat on la senalla de la compra és més cara.

Passen a disposició judicial els 8 detenguts en una operació contra l'explotació sexual.

Els busos de l'EMT de Palma deixaran de ser gratuïts a partir de l'any que ve i el transport públic estarà bonificat només per a les persones que ho necessitin.

El Consell d'Eivissa aprovarà aquesta setmana el primer reglament per reduir la contaminació lumínica a l'illa.

Polèmica amb el Mallorca que va acollir un espectacle amb ballarines al seu nou restaurant de Son Moix durant el partit contra el Barça.