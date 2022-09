Informatiu Balear 2 - 28/09/2022 - RTVE.es

El Govern balear no contempla davallar l'IRPF.

Les Balears varen rebre més d'un milió de turistes espanyols durant el segon trimestre.

Protesta contra la massificació turística, més d'un miler de persones envolten la seu del Govern.

Comença a Inca una campanya de vigilància per evitar l'abocament de residus de les persones que no resideixen a la capital del Raiguer.

La paralímpica Úrsula Pueyo canvia l'esquí pel piragüisme.