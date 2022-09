Informatiu Balear 2 - 28/09/2022 - RTVE.es

A Inca avui han començat una campanya de vigilància per evitar l'abocament de residus de les persones que no resideixen a la capital del Raiguer. Una pràctica coneguda amb el nom de 'turisme de residus'. Des del consistori denuncien que s'ha incrementat en els darrers anys. També afecta altres nuclis de les Balears com Marratxí o Felanitx.