Mallorca queda sense xotets

Amb les elevades temperatures d'aquestes darreres setmanes, les ovelles no crien. És el segon estiu que gairebé no hi ha xotets. A més, amb la sequera, els ramaders han de comprar pinsos i suplements. I, per cada xotet que arriba a l'escorxador, el pagès no guanya, perd entre 3 i 4 euros.