Informatiu Balear 2 - 28/06/2023 - RTVE.es

En el Dia de l'Orgull els col·lectius LGTBI asseguren que la discriminació i les agressions estan més presents que mai.

La bandera de l'Arc de Sant Martí no llueix a la façana del Parlament a diferència del que venia passant feia anys.

El ple de l'Ajuntament de Palma acabat amb picabaralla, l'oposició en bloc ha votat en contra de la majoria de punts.

Demanen la col·laboració ciutadana per localitzar el conductor d'un cotxe que ahir capvespre va fugir després d'atropellar mortalment un ciclista a Sant Josep.

El Col·legi d'Advocats ha convocat avui migdia protestes a Mallorca, Menorca i Eivissa per exigir la reactivació de la justícia i la millora de les condicions del torn d'ofici.

Feliciano López allarga un dia més la seva carrera després de guanyar ahir al Mallorca ATP, darrer torneig professional on competirà.