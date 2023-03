Informatiu Balear 2 - 28/03/2023 - RTVE.es

La presidenta del PP, Margalida Prohens, a taula amb el condemnat per corrupció, l'exdelegat del Govern José Maria Rodríguez.

El Parlament celebra el darrer ple de la legislatura amb l'aprovació per primera vegada en 40 anys d'una iniciativa legislativa popular.

La cadena Melià cerca uns 120 professionals per fer feina als hotels de Mallorca.

Enguany sortirà la primera promoció del grau de formació professional de discjòquei.

Palma suspèn la campanya de vals comercials per problemes de funcionament de la plataforma que els gestiona.

Demà comença el Campionat d'Espanya Open de Natació a Palma.

Avui i demà el centre de les altes pressions es desplaçarà cap a l'est i això afavorirà l'entrada del vent del sud i d'una nova glopada d'aire càlid que farà pujar les temperatures. Una calorada que s'allargarà fins divendres. A partir del cap de setmana, tornaria a entrar el vent del nord i una massa d'aire més fred s'encarregarà de fer baixar les temperatures i, potser, de deixar-nos algun ruixat.