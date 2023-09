Informatiu Balear 2 - 27/09/2023 - RTVE.es

Manca de jutges i acumulació de procediments als Jutjats. L'any passat es va tancar amb 86.000 causes obertes, 3.000 més que l'anterior.

El fiscal en cap de les Balears demana disculpes per l'error judicial en el veredicte de culpabilitat contra Pau Rigo.

El català deixa de ser requisit a la sanitat.

La direcció de Vox intenta tancar la crisi oberta al partit i promet canvis en l'organització.

Els veïns d'Alcúdia continuen amb la seva lluita per evitar qu el segon cable elèctric entri a Mallorca per la badia de Pollença.

el Mallorca reviscola després d'un gran partit contra el Barça a Son Moix.

Els pròxims dies les temperatures pujaran fins a valors superiors als 30 graus. Migdies de màniga curta i nits i matinades que seran menys fresques. A l'interior es mantindran agradables i en trams de la costa recuperarem les nits tropicals.