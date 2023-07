Informatiu Balear 2 - 27/07/2023 - RTVE.es

El rei Felip VI ha rebut avui matí en audiència les noves autoritats de les Balears en el Palau de l'Almudaina.

Les Balears han registrat la segona taxa d'atur més baixa de tot l'Estat en el segon trimestre.

El ple del Parlament ha ratificat avui el decret d'eliminació de l'impost de successions.

El campus esport tanca a majoria de seccions esportives a la Universitat de les Illes Balears i deixa sense equip més de 250 joves i 15 treballadors.

Als esports grans notícies per a la natació perquè Hugo González de Oliveira obtén la segona mínima per als Jocs de París.

Demà, serà un divendres de sol acompanyat d'alguns niguls prims amb vent fluix de component sud i mar tranquil·la. La matinada tornarà a ser de bon dormir, sobretot a Mallorca i Menorca, on la mínima quedarà al volant dels 20º, però calorosa a Eivissa i Formentera. De dia les temperatures continuaran pujant i en general rondaran entre 32 i 34º. A l'interior de Mallorca ja poden superar una altra vegada els 35º.