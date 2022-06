El Consell d'Eivissa proposa limitar l'entrada de vehicles a l'illa durant l'estiu, quan hi circulen més de 180.000 cotxes.

Una trentena d'inspectors de treball venen a les Balears durant els mesos de juliol i agost per vigilar, sobretot, els excessos de jornada.

Acaba sense acord la reunió per intentar evitar la vaga de recollida de fems en els pobles del Raiguer.

El Govern planteja instal·lar plaques solars flotants sobre la mar.

Comencen les obres d'un nou carril a la rotonda d'entrada a Manacor pels vehicles que vénen de Sant Llorenç.

Munar comença amb victòria a Wimbledon i Rafel Nadal hi debuta demà.