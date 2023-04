Informatiu Balear 2 - 27/04/2023 - RTVE.es

Comença la Fira Nàutica de Palma. La mostra s'ha convertit en un referent internacional, on s'hi poden veure més de 600 embarcacions.

El nombre d'aturats augmenta gairebé un 70%, comparat amb el darrer trimestre de l'any passat.

El Ministeri de Sanitat planteja avançar l'activació del pla contra la calor al 15 de maig, 15 dies abans de l'habitual.

La víctima que va denunciar abusos sexuals quan estava acollit a la Fundació Natzaret, als anys vuitanta, ha presentat avui les proves per ratificar la denúncia.

Els alumnes de periodisme del CESAG es preparen per comprovar la veracitat dels missatges que presentaran els partits polítics durant la campanya del 28M.

El Mallorca va perdre ahir per 3 a 1 contra l'Atlètic de Madrid al Wanda Metropolità trencant la bona ratxa de resultats que duia.

La calor d'estiu tocarà sostre dissabte.

A partir de diumenge, l'entrada d'un front escombrarà la massa càlida deixant-nos vent del nord, menys calor i alguns ruixats aïllats durant el pont de l'1 de maig.