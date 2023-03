Informatiu Balear 2 - 27/03/2023 - RTVE.es

Els pagesos denuncien davant el ministre d'Agricultura que cada vegada tenen més dificultats per comprar terres per conrear.

Tres persones han estat detingudes per segrestar i agredir un home de 39 anys a Eivissa.

La vaga de transport a Alemanya cancel·la 32 vols amb Mallorca i provoca retards a una desena.

Prop de 5.000 persones han cridat al Telèfon de l'Esperança al darrer any.

Els vals del Consell de Menorca s'han exhaurit en cinc hores i 10.000 menorquins se'n beneficiaran.

Avui s'ha presentat el Mallorca Championships, que aspira a convertir-se en un referent dels tornejos ATP 250.

De mica en mica l'anticicló tornarà a guanyar protagonisme i amb ell també ho farà la massa càlida. Una nova entrada nord-africana que farà disparar les temperatures entre dimecres i divendres, sobretot a l'interior de Mallorca. Durant el cap de setmana, però, tornaria a entrar aire més fresc.