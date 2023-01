Informatiu Balear 2 - 27/01/2023 - RTVE.es

El Consell d'Eivissa aprova en ple la proposta per limitar l'entrada de vehicles a l'illa.

La ministra d'Educació, Pilar Alegria, inaugura el primer congrés de FP de les Balears.

Experts en dret internacional, asseguren que seria molt complicat limitar la compra d'habitatges als no residents.

Ràbia' de Sebastià Alzamora ha guanyat el premi Òmnium a millor novel·la de l'any.

Javier Aguirre desvela que Kang in Lee té una clàusula de rescissió de 30 milions d'euros.

Divendres hivernal i a les portes d'un cap de setmana amb més fred i també més neu. Un ambient gèlid que respon a un passadís de vent del nord impulsat entre l'anticicló sobre l'Atlàntic i aquesta borrasca a l'est del Mediterrani I que durant tot el cap de setmana ens continuarà enviant petites línies d'inestabilitat en forma de ruixats que seran de neu a cotes molt baixes en trobar-se amb tant aire fred al damunt.