La Plataforma contra l'ampliació de l'aeroport de Palma s'ha concentrat avui per demanar la limitació urgent i immediata de l'arribada de vols.

La presidenta del Govern nega la major i assegura que l'ampliació de l'aeroport no incrementarà la quantitat de viatgers sinó que les millores que es plantegen per part d'AENA són en termes mediambientals i d'eficiència energètica.

Aquest darrer cap de setmana d'agost, els aeroports de les illes registren 4.600 moviments aeris, xifra molt similar a la de fa dos anys.

Coes quilomètriques, embossos, cotxes aparcats a zones prohibides... La massificació de la que tant es parla aquest estiu també afecta al Parc Natural d'Es Trenc, a Campos.

El mallorquí Enric Mas ja és tercer de la classificació general de La Vuelta després de fer ahir una gran etapa amb unes condicions meteorològiques molt dolentes.