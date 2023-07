Entrevista a la presidenta Marga Prohens

A partir del curs 2024 es començarà a aplicar l'elecció de llengua a l'escola... Per a aquest setembre ja no hi ha temps. Ho ha assegurat la presidenta Prohens en una entrevista a RTVE. Després dels resultats de diumenge, Prohens considera que l'electorat ha donat suport al seu pacte amb l'extrema dreta i critica els socialistes per voler negociar amb el partit de Carles Puigdemont.