Informatiu Balear 2 - 25/08/2023 - RTVE.es

Avui tenim alerta groga a les Balears per calor, però a partir de diumenge l'Aemet anuncia un canvi de temps: calabruixades, pluja i vent.

El Govern cerca una solució pels coneguts com a 'Hortals', cases aïllades i construïdes il·legalment a Menorca.

La mare d'un menor tutelat demana al Consell de Menorca una indemnització de més d'1 milió d'euros per donar en adopció el seu fill. La mare fa sis anys que presentà la reclamació i encara no ha estat atesa.

L'aparcament d'Es Trenc ja costa 8 euros per vehicle i dia i fins a 20 euros per a autocaravanes.

De moment, avui tenim un capvespre amb sol a tot arreu, amb vent feble i una mar molt tranquil·la a totes les coses. Avui la calor és intensa sobretot a l'interior de Mallorca amb màximes pròximes als 40 ºC. A la resta es mouran entre uns 30 i 35 i la sensació de basca serà notable. Demà dissabte tornarà a ser un dia de sol, però arribaran niguls a darrera hora del dia. En canvi, diumenge s'esperen ruixats i tempestes localment fortes i acompanyades de calabruix i ventades. A més, entrarà la tramuntana i al nord de l'arxipèlag les ones superaran els 2 a 3 metres. Les pròximes dues matinades continuaran càlides amb mínimes per damunt dels 20 a 25 ºC. I diumenge a darrera hora es donaran les mínimes del dia, amb valors per davall dels 20 ºC. I de dia, demà la calor serà forta amb màximes de 32 a 37 ºC. En canvi, diumenge, les temperatures baixaran entre 5 i 10 graus i amb prou feines passaran dels 27 a 29 ºC. A més, el vent, els niguls i la pluja incrementaran la sensació de fresca.