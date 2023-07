Informatiu Balear 2 - 25/07/2023 - RTVE.es

Apunyalament a l'avinguda de Jaume III de Palma a un treballador d'una botiga de queviures.

Marga Prohens i Francina Armengol opinen sobre els possibles pactes electorals.

Hotelers i restauradors es comencen a preparar per la possible vaga dels treballadors de les bugaderies.

Sant Jaume, festa grossa a molts de pobles de les Illes. Allà on ho celebren amb més intensitat és a Algaida, on avui han ballat els cossiers.

El Mallorca fa el seu primer entrenament a Son Bibiloni després del seu 'stage' a Àustria

El vent del nord fa baixar notablement la temperatura. Avui les màximes quedaran entre els 28 i els 33 graus. I fins a finals de juliol tendrem valors que mantendran una calor d'estiu però, més raonable.