Informatiu Balear 2 - 24/10/2022 - RTVE.es

La gratuïtat del tren ha provocat una allau de passatgers, 8.000 persones més pugen cada dia a bord d'ençà de la bonificació.

Les Balears tornen a liderar l'ocupació hotelera el mes passat amb els hotels amb el 78% de les habitacions ocupades.

Els tallers mecànics estan saturats davant l'augment de la demanda per reparar els vehicles.

Els treballadors del servei de Correus tornen a protestar.

Els alumnes dels estudis artístics també tendran la matrícula gratuïta si les seves famílies tenen rendes inferiors als 52 MIL euros.

José María Rodríguez obtén el tercer grau 12 dies després d'ingressar al Centre d'Internament Social.

Els 6 equips de les Balears ja coneixen els seus rivals de la primera ronda de la Copa del Rei.

Hem arribat a finals d'octubre i les temperatures continuen sent anormalment altes per l'època. De fet, hem tingut una Nit Tòrrida en plena tardor: aquesta matinada el vent del sud ha mantingut la temperatura mínima a gairebé 30º a llocs com Banyalbufar o Port de Sóller. Els pròxims dies continuarem amb aquest estiuet atípic.