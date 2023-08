Informatiu Balear 2 - 23/08/2023 - RTVE.es

La policia local patrulla cada vespre la zona de Punta Balena. En manco d'una setmana aquí han viscut una brega multitudinària i una presumpta violació grupal.

L'hospital Son Llàtzer ha tornat a veure saturat el seu servei d'Urgències per mor de l'augment de la població flotant.

L'Ajuntament de Palma mitjançant Casal Petit, Creu Roja i Metges del Món va atendre l'any passat 1.500 persones que es dediquen a la prostitució.

L'Ibanat ha intervengut avui matí en un incendi agrícola a Son Rafal, al poble de Sant Joan.

La policia local de Sant Antoni dona per erradicada la venda ambulant a les platges del municipi.

Encara tenim un capvespre d'estiu de ple amb molt de sol a totes les Illes, alguna ennigulada de calor a l'interior de Mallorca i una situació marítima molt calmada. Horabaixa de molta calor i basca a tot arreu, amb temperatures de 30 a 35 ºC de forma generalitzada i pròximes als 40 al centre i sud de Mallorca. De fet, avui tenim valors entre 5 i 11º superiors als normals per l'època. Dijous es mantendrà la mateixa tònica de temps, amb sol, niguls prims i alguns niguls baixos a primera i darrera hora del dia. La matinada tornarà a ser molt sufocant i tòrrida, amb mínimes de 23 a 26 ºC. I tornarem a tenir una nit de mal dormir. I de dia, la calor extrema tornarà a acompanyar-nos amb màximes que es mouran entre els 33 i 38 ºC, tot i que a l'interior de Mallorca no es descarta assolir els 40 ºC.