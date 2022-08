La Guàrdia Civil ha detingut fa uns minuts el segon dels agressors a un taxista a Magaluf la matinada passada.

La despesa turística d'enguany s'incrementa, Francina Armengol diu que l'oferta turística de Balears no pot créixer més i que el debat sobre com aturar la massificació s'ha de fer durant tot l'any i no només a l'estiu.

Des de principi d'any més de 143 MIL passatgers ha pogut reclamar una compensació a la companyia per la cancel·lació o el retard de seus vols, però no tots la demanen o tenen clar com funciona.

Els autobusos de transport públic d'Eivissa seran gratuïts a partir de dia PRIMER de setembre. El cost d'aquesta mesura és de prop de 800 mil euros que hauran de pagar a mitges el Consell d'Eivissa i l'estat.

Segona derrota de la UD Eivissa, aquesta vegada contra la Ponferradina per 2 a 1.