Informatiu Balear 2 - 23/05/2023 - RTVE.es

Menorca compta amb un nou Pla Territorial, aprovat en el darrer ple del consell insular.

L'Assemblea de Treballadors del Metall tomba per un marge estret el preacord assolit enter els sindicats i la patronal.

Comença una vaga a la ITV de Menorca, on la llista d'espera per passar la revisió és de 3 mesos

De les 200 llicències temporals de taxis que l'Ajuntament de Palma ha atorgat per a aquest l'estiu, només un 10% estaran operatives.

La plataforma intersindical Unisep, que engloba 48.000 funcionaris públics a les illes amenaça iniciar mobilitzacions si no apugen el plus d'insularitat.

Arriben els play-off de la Lliga Nacional de Futbol Sala amb un Mallorca Palma Futsal que arriba com a líder.