Informatiu Balear 2 - 23/01/2023 - RTVE.es

Mallorca registra la nevada més gran dels darrers 5 anys.

El sector immobiliari i de la construcció acusen el Govern de ser el responsable de l'encariment de l'habitatge a les Balears.

Més amenaça amb dimissions en el Govern si el català no torna a ser requisit, sense excepcions, per accedir a la sanitat pública.

Comença a l'Audiència Nacional el judici contra la banda criminal dels Àngels de l'Infern.

El món del cinema balear està de dol per la mort d'Agustí Villaronga.

El Mallorca torna demà als entrenaments amb la ment posada en el desplaçament a Cadis.

La setmana ha començat amb fred de ple hivern i amb nevades a cotes de tan sols 500 metres de Mallorca i inferiors als 300 metres d'Eivissa. I això ha estat conseqüència d'una matinada hivernal, amb glaçades a la Serra de Tramuntana i a l'interior de Mallorca i amb termòmetres que han baixat per sota dels 5 ºC a la resta. Alhora els ruixats de les últimes hores han afectat diversos punts de l'arxipèlag, sobretot de Mallorca i de les Pitiüses on s'han acumulat quantitats d'entre 2 i 10 l/m2.