Informatiu Balear 2 - 22/12/2022 - RTVE.es

Un pessic de la grossa de Nadal cau a Eivissa i a Mallorca.

Acord històric el que ha firmat avui la Conselleria de Salut amb els sindicats.

El Ple del Parlament aprova els pressuposts.

Comencen les complicacions als aeroports degut a les vagues convocades per Vueling, Ryanair i Air Nostrum durant totes les festes.

La reivindicació del retorn a Mallorca de Josep Miquel Arenas, més conegut com a Valtònyc, tendrà un pes molt important a la manifestació del 31 de desembre.

L'Eivissa Pitiüses guanya per 1 a 0 l'Eibar i s'assegura jugar contra Barça, Madrid, València o Betis a la següent ronda de la Copa.

Temperatures primaverals aquest primer migdia de l'hivern amb un cel serè i pocs núvols que com a molt entelen el cel. Es tracta de núvols associats a fronts desgastats i que ens arriben molt desfets, ja que qui domina la situació és l'anticicló! Aquest combinat amb l'entrada del vent del sud afavorirà que entre avui i demà ens arribi una massa d'aire inusualment càlida per l'època que deixarà temperatures de 10 a 15 ºC durant aquest cap de setmana de Nadal. La setmana que ve ens podria arribar una massa d'aire més fred que afavoriria un ambient una mica més hivernal per Cap d'Any. Un 2022 que ara com ara sembla que acabaria amb domini de les altes pressions representades amb tonalitats vermelles i, per tant, amb un temps, en general molt estable i amb moltes estones de sol.