El Govern diu que ja no es fa promoció turística de les Illes durant l'estiu. Avui el conseller de Turisme Iago Negueruela ha evitat parlar de saturació turística tot i les creixents queixes dels residents i entitats socials.

Si no hi posam un sostre, estam acabats, ho diu terraferida a la campanya SOS Residents, un eslògan basat en aquell SOS Turisme que sorgí del moviment empresarial quan la pandèmia deixà el sector turístic sense activitat.

El caló des Moro, a Santanyí és una de les platges més famoses de Mallorca i que cada dia es col·lapsa a causa de la presència massiva de visitants.

Entre 2015 i 2021 s'haurien construït a Mallorca 17 piscines a la setmana, segons un estudi de Terraferida s'han construït prop de 5.300 piscines en sis anys.

El Mallorca ha perdut aquest cap de setmana el seu primer partit a casa: 1 a 2 contra el Betis, amb dos penals en contra.