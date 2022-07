Les Balears superen els 9 milions de pernoctacions al mes de juny.

Aquest serà el primer cap de setmana sense vagues als aeroports, entre demà i passat hi ha més de 3.300 vols programats.

L'onada de calor més llarga d'ençà que hi ha registres està incidint també a la temperatura de la mar.

El director general de l'IB Salut, Juli Fuster, hauria intervingut en una oposició a la qual es presentava la seva filla.

El problema d'accés a l'habitatge s'agreuja amb les condicions, cada pic més exigents, que demanen els propietaris als llogaters per firmar un contracte.

Enric Mas abandona la carrera després d'haver donat positiu per coronavirus.