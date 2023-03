Informatiu Balear 2 - 22/03/2023 - RTVE.es

Més de 2.000 militars es despleguen a les Balears per terra, mar i aire per simular la defensa de l'espai aeri de l'arxipèlag davant un possible atac.

Els treballs d'exhumació en el Cementeri de Son Coletes, a Manacor, han permès recuperar les restes de 20 noves víctimes de la Guerra Civil, 3 d'elles dones.

Un estudi de la UIB assegura que l'estalvi d'energia amb el canvi d'hora és mínim a les Balears.

El parc solar des Rafalot, a Bunyola, serà el més gran de les Balears.

L'ASTRAL, l'emblemàtic vaixell d'OPEN ARMS, ha atracat a Palma.

Les obres de l'Estadi de Son Moix avancen a bon ritme.

L'entrada del vent del sud i d'una massa d'aire càlid ens continuarà deixant temperatures per damunt de la mitjana. Una massa estable i càlida que ens seguirà acompanyant tot el que resta de setmana amb valors superiors als 10 ºC a uns 1.500 metres d'altitud.