Informatiu Balear 2 - 21/12/2022 - RTVE.es

El sindicat mèdic de les Balears descarta la vaga anunciada a partir del mes que ve.

L'oposició torna a retreure al Parlament que les Urgències estan saturades mentres manquen especialistes.

Mig centenar de policies protesten davant el quarter de Sant Ferran de Palma per excessos de jornada.

El dia més curt de l'any es produeix el fenomen lumínic de la Seu quan la llum del sol travessa la rosassa gòtica.

A partir d'ara, els comiats dels difunts podran ser diferents, més personalitzats.

El Mallorca guanyà ahir amb ofici al camp del Real Unión i es classifica per als vuitens de final de la Copa del Rei.

Avui és el darrer dia de la tardor. Aquesta nit, quan faltin 12 minuts per les 10, tindrem el solstici d'hivern i això vol dir que començarà l'hivern astronòmic. Doncs bé, aquests primers dies de l'hivern i aquestes festes nadalenques estaran marcats per l'anticicló i per unes temperatures primaverals.