Informatiu Balear 2 - 21/09/2022 - RTVE.es

El cap de la policia local de Porreres rep una pallissa per part d'uns joves del municipi.

3.000 usuaris de residències rebran la quarta dosi de la vacuna de la Covid.

SATSE assegura que falten 3.000 infermeres per poder assolir la mitjana europea.

Troba un pis de lloguer i a preu assequible a Palma és gairebé impossible per als estudiants de la UIB.

Es calcula que només 3 de cada 10 pacients d'Alzheimer estan diagnosticats.

Inaugurada la primera ruta marítima entre les Balears i Itàlia.

Marco Asensio es deixa estimar pel Barça en una entrevista concedida a TVE.