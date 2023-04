Informatiu Balear 2 - 21/04/2023 - RTVE.es

Incendi a la Serra de Tramuntana, entre Son Marroig i Deià. Algunes cases han hagut de ser desallotjades.

El batle de Vila haurà de declarar com a imputat en el cas Ports, que investiga l'adjudicació del Club Nàutic.

Pacients oncològics es concentren a les portes de l'Hospital Can Misses per reclamar més metges.

A l'institut de Sa Pobla han hagut de suspendre avui les classes per actes vandàlics.

La comunitat musulmana celebra avui el final del Ramadà amb devers 5.000 al poliesportiu Germans Escales.

El Mallorca rep al Getafe a una jornada propícia on podria deixar encarrilada la salvació.

Durant el cap de setmana s'aproximarà un front que arribarà molt desgastat deixant-nos un augment dels niguls, mentre que diumenge s'espera una diada de Sant Jordi més estable, anticiclònica i amb aire més càlid al damunt.