Informatiu Balear 2 - 21/03/2023 - RTVE.es

Tots els grups del Parlament han signat avui l'acord per fer efectiu el Dret a l'Habitatge.

El conseller de Turisme ha demanat a la Comissió Europea que imposi sancions a les plataformes digitals que publiquin anuncis de lloguer turístic sense la corresponent llicència.

L'edifici de la Misericòrdia serà la futura seu del Consell de Mallorca.

La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal que està acusada d'estafar 300.000 euros a l'Ajuntament de Palma.

L'empresa mallorquina Open Cosmos aposta pel món de la indústria espacial i els satèl·lits.

El documental 'El Clic' conta com Enric mas va superar la seva por als descensos.

A mitjà termini continuarem sota el domini de les altes pressions, per tant, seguirem amb molta estabilitat, placidessa atmosfèrica i molt poques opcions de precipitacions.