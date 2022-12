Informatiu Balear 2 - 20/12/2022 - RTVE.es

La decisió del Constitucional d'aturar la proposta del Govern per renovar aquest tribunal arriba al Parlament balear.

Un ple per aprovar els pressuposts de les Balears per a 2023.

Tres companyies aèries, Ryanair, Vueling i Air Nostrum, convoquen aturades per Nadal.

L'autòpsia confirma que el matrimoni britànic trobat sense vida ahir a Selva va morir per inhalació de monòxid de carboni.

Els restauradors es preparen per a un dies amb més facturació que a l'any 2019.

El Mallorca torna avui a la competició un mes i 8 dies després del darrer partit oficial.

El dimarts ha començat amb un ambient més fred al sud de l'arxipèlag, on molts valors han quedat per sota dels 10 ºC,, mentre que el vent del sud ha arribat reescalfat al vessant nord de la serra de Tramuntana, a Capdepera o a Menorca, on les mínimes no han baixat dels 15 º Pel que fa al cel, el dia ha arrencat amb bromes i boirines i han arribat alguns núvols alts associats a aquest front que avança per la península. Una línia frontal que ens arribarà molt desgastada aquesta pròxima matinada, ja que qui continuarà dominant durant els pròxims dies coincidint amb Nadal és l'anticicló que alhora, afavorirà l'entrada d'una massa d'aire càlid que entre divendres i el cap de setmana de Nadal deixarà temperatures de més de 15 ºC a 1.500 metres d'altitud, 10 º per sobre les habituals. Ara bé, la setmana que ve, el 2022 podria acabar amb l'entrada d'una massa d'aire més fred que afavoriria una lenta i progressiva normalització de les temperatures.