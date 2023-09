Informatiu Balear 2 - 20/09/2023 - RTVE.es

150 residents evacuats de la residència Fontsana de Palma per un incendi. Les flames han devorat 8 habitacions i 3 persones han resultat ferides.

Augmenta la construcció d'habitatges unifamiliars i davalla, en canvi, la construcció de pisos, especialment de protecció oficial, que només representen l'1 per cent del total.

L'AEMET desactivat les alertes per pluja a les Illes, però deixa rècord de precipitacions a algunes estacions de Palma que han recollit 100 litres d'aigua per metre quadrat les darreres 24 hores.

La DGT diu haver trobat una solució per pal·liar el col·lapse a les oficines d'Eivissa.

Prop de 500 especialistes en Medicina Preventiva de tota Espanya es troben a Palma per primera vegada d'ençà del tancament de l'emergència sanitària per la COVID.

l'enfrontament obert entre les jugadores de la selecció i la Federació se salda amb un principi d'acord i la sortid de Patri Guijarro.

Arriba el vent del nord que s'encarregarà de fer-nos arribar tota una massa d'aire més fred, d'uns 8ºC a uns 1.500 m de cara a finals de setmana. Ho notarem de dia amb temperatures màximes que amb prou feines passaran dels 25 ºC durant el cap de setmana Una refrescada que sobretot notarem i agrairem durant les nits, ja que mireu com els termòmetres baixaran fins a valors al voltant o per sota dels 15 ºC. De moment, però, la pròxima nit serà tropical. I les mínimes no baixaran dels 20 ºC.