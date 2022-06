Els sindicats sanitaris denuncien col·lapse a les urgències de l'hospital Son Espases.

La majoria absoluta del Partit Popular a Andalusia dona confiança als populars de les Balears.

Moció de censura a l'Ajuntament d'Andratx. Partit Popular, El Pi i Ciutadans s'han posat d'acord per treure el batle socialista Toni Mir.

La bandera de l'Arc de Sant Martí ja penja de l'Ajuntament de Palma amb la presència de Ben Amics que torna després de 2 anys absent.

Arriba el Diumenge del Be. Sam Bosh va fer 114 visites, prop de 14 hores amb l'animal a les espatlles pel barri antic de Ciutadella.

Torna Antònia Font 8 anys després.

Gran jornada per al motociclisme de les Balears, que ahir va aconseguir un doblet històric al Gran Premi d'Alemanya: Izan Guevara a Moto 3 i Augusto Fernánedez a Moto2.