Informatiu Balear 2 - 19/10/2022 - RTVE.es

Avui és el dia de la lluita contra el càncer de mama, una malaltia que va en augment.

Les Balears tenen la senella de la compra més cara d'Espanya. I un dels aliments bàsics que més ha pujat són els ous.

Els resultats acadèmics a les illes tornen a la normalitat d'abans de la pandèmia.

Les obres de millora del túnel de Son Vic han enfrontat l'Ajuntament d'Andratx i el Consell.

El Mallorca juga avui a Anoeta un nou partit de Lliga en un partit plagat de dificultats.

Dimecres marcat per la bonança de temperatures i també per una humitat molt elevada.

Temperatures altes, humitat elevada, vent del sud, núvols baixos... elements que estant associats a una enorme borrasca, batejada amb el nom d'Armand, que situada sobre l'Atlàntic, absorbeix vapor d'aigua i humitat dels Tròpics, i a través d'un a riu atmosfèric, les transporta fins a la península... afavorint l'ambient tan humit d'aquests dies. Alhora el sentit antihorari amb què gira aquesta borrasca... manté l'entrada d'aire càlid que a 1500 metres d'altura manté valors per sobre dels 15º afavorint aquest estiuet en plena tardor, que de moment no s'acaba.