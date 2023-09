Informatiu Balear 2 - 19/09/2023 - RTVE.es

Ensurt a l'aeroport de Son Santjoan. Dos avions han topat a la pista avui matí.

Català i també galleg i euskera comencen a fer-se servir en el Congrés dels Diputats.

La Fiscalia manté les peticions de quasi 600 anys de presó per als investigadors del cas Cursach.

El dron de la Guàrdia Civil de trànsit ha caçat 80 infractors en només 3 dies a la carretera de Maó a Ciutadella.

Dissabte comença la tardor. Serà més càlida del que és habitual i més plujosa. De fet, les precipitacions ja han arribat a les Balears.

La Selecció Espanyola espera a les tres mallorquines del Barça i a la majoria de mundialistes en una situació inèdita.

Aquesta vesprada el cel quedarà ennuvolat i les pluges i tempestes s'estendran de sud a nord afectant qualsevol punt de l'arxipèlag. De nit i matinada es reactivaran i els aiguats podran ser torrencials i acompanyats de fenòmens greus. Per tot plegat, s'activen avisos per fortes tempestes, acompanyades de calabruix i de pluges intenses, ja que es podrien acumular de 20 a 40 litres en poca estona. Demà al matí els ruixats s'aniran concentrant cap al nord, sobretot a Menorca... i la tendència és que desapareguin durant la vesprada.