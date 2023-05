Informatiu Balear 2 - 19/05/2023 - RTVE.es

Si el pròxim estiu és tan calorós i sec com es preveu, a les Illes Balears hi mancarà un 60% del ferratge.

Jupol fa una crida a propietaris d'habitatges perquè ofereixin els seus pisos a lloguer assequible als agents que comencen el mes que ve.

La Policia Nacional ofereix a Ciutadella consells a les persones més grans que no han nascut dins l'era digital.

La restricció de trànsit a la plaça des Born de Ciutadella haurà d'esperar perquè el vot del PSOE paralitza el procés.