Informatiu Balear 2 - 18/11/2022 - RTVE.es

La Fiscalía anuncia que retirarà l'acusació contra Cursach i la resta d'acusats del cas.

Les Balears assumiran la transferència de Costes, 40 anys després d'aprovar-se l'estatut d'Autonomia.

El Suprem estudia una petició de rebaixa de condemna per la llei del 'només sí és sí' en un cas de violació a Mallorca.

El moviment feminista de Mallorca prepara els actes reivindicatius per aquest 25N.

CCOO informa que un dels canvis que comporta la llei del "Només sí és sí" és que l'assetjament sexual en l'àmbit laboral també és considerat violència contra les dones.

Aprovada la convocatòria de 4.115 places d'oferta d'ocupació pública.

L'Ajuntament de Palma tendrà uns pressupostos de 487 milions d'euros l'any que ve, un 2,5% més que el d'enguany.

Un estudi avisa de la greu amenaça que suposa la ingesta de plàstics i les xarxes per als cetacis.

Rafel Nadal acaba la temporada amb una victòria a les ATP Finals derrotant en dos sets a Casper Ruud.

L'arribada d'una massa d'aire molt freda (valors inferiors als 5º en altura) i inestable, afavorirà entre avui, demà i diumenge al matí: nuvolades, ruixats i localment tempestes intenses... ventades fortes, mala mar... i sobretot una baixada de temperatures: les nits seran fredes i els migdies de plena tardor.