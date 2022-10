Informatiu Balear 2 - 18/10/2022 - RTVE.es

Els docents protesten per l'aplicació de la nova llei educativa amb una aturada de dues hores als centres educatius.

Els populars reclamen al Govern una política d'habitatge efectiva.

Avui han coincidit al Port de Palma 6 creuers, rècord de la temporada.

El galerista Joan Antoni Horrach Moyà mor d'un atac de cor a França.

Els moretons de Manacor ballaran demà a Roma davant el Papa Francesc.

Passat demà comença al Golf de Son Muntaner la segona edició del Mallorca Open que acollirà als millors golfistes del circuit europeu.

De matinada les mínimes s'han mantingut entre els 17 i els 22º. Valors propis d'una matinada de mitjans de setembre no pas d'octubre. Temperatures altes de nit i també de dia... tot plegat conseqüència d'una enorme borrasca alimentada per l'oceà Atlàntic. Gira en sentit antihorari i al fer-ho genera un riu atmosfèric que arriba a la península carregat d'humitat. A les Balears ens envia vent humit, pols sahariana i aire càlid... tres elements que mantindran els núvols baixos, el cel terrós i l'estiuet uns quants dies més.