Informatiu Balear 2 - 18/07/2023 - RTVE.es

Alerta màxima per calor. Avui arribam als 44 graus a l'interior i el nord-est de Mallorca.

El Govern aprova l'eliminació de l'impost de successions i donacions i calcula que suposarà un estalvi per a les famílies de 60 milions d'euros.

L'AEMET ha activat l'alerta vermella a l'interior i nord-est de Mallorca.

El Consell de Mallorca s'ha reunit avui amb la DGT per demanar la supressió del carril bus VAO.

Les places d'oncologia a Can Misses seran declarades de difícil cobertura.

El Mallorca ja compta amb el seu tercer fitxatge per al curs que ve. Es tracta del belga Van der Heyden.

Les temperatures que es registern són valors de fins a 17º superiors al que tocaria a mitjan juliol. Una calor extrema provocada per un estancament atmosfèric i la forta insolació. A partir de demà afluixarà una mica, però diumenge tornarà a remuntar i la calor ens acompanyarà més dies.