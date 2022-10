Informatiu Balear 2 - 17/10/2022 - RTVE.es

Milers de cartes han aparegut aquests darrers dies tirades a torrents o descampats de Palma.

Comença el judici per l'assassinat de Remedios Cortés.

La campanya de l'Imserso s'ha iniciat amb una vintena d'hotels acollits, la meitat que anys enrere.

Comença la Setmana del Pa per promoure el consum d'aquest producte.

Izan Guevara es proclama a Austràlia campió de Moto3.

Més de 15.000 persones, entrades exhaurides aquest cap de setmana al Palau Sant Jordi de Barcelona.

El món de la cultura plora avui la mort de l'actor bunyolí Rafel Ramis.

Hem començat la setmana amb un ambient de finals d'estiu, tant de dia com de nit. Aquesta matinada ha estat escandalosament suau: les temperatures no han baixat dels 17-22º. Ha estat una Nit Tropical a mitjan octubre. I la tendència és que de dia les temperatures siguin d'estiuet i de nit, sigui molt suaus.