Demà es reuniran PSIB, Més i Podem per resoldre la crisi provocada pel patrocini d'1,8 milions d'euros perquè Son Moix dugui el nom de Visit Mallorca.

El consum elèctric a Balears NO ha baixat des que avui fa una setmana entràs en vigor del Pla d'estalvi energètic aprovat pel Govern central.

La ministra per a la Transició Ecològica ha dit que la demanda elèctrica a Espanya ha disminuït un 3,7% entre la primera i la segona setmana d'agost.

Camions d'aigua potable recorren les carreteres de Mallorca transportant fins a 16 mil litres d'aigua per les urbanitzacions i els pobles que han decretat l'alerta per sequera.

Porreres ha dit adeu a les festes de Sant Roc i de matinada els joves han passejat una ensaïmada gegant pels carrers del poble.

L'afició mallorquinista no se'n pot avenir del gran partit que va jugar aquest cap de setmana Predrag Rajkovic defensant la porteria.