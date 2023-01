Alerta taronja pel temporal de ponent

Avui el protagonista és el vent que ha condicionat les festes i ha provocat suspensió de beneïdes, com ara les d'Alcúdia. Les Balears estan en alerta taronja per un temporal molt fort de Ponent. Ones de fins a vuit metres a Maó i ratxes de més de 100 km per hora. Hi ha hagut uns 170 incidents a les Illes provocats per la ventada, la majoria, més d'un centenar a Palma, però cap de greu.