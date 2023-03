Informatiu Balear 2 - 16/03/2023 - RTVE.es

Els constructors avisen que enguany serà impossible edificar habitatges a preu assequible a les Balears per falta de sol.

El Ministeri de Transports desmenteix que es pugui retallar el descompte aeri.

El turisme de convencions augmenta un 35% en el darrer any.

Després de quatre anys d'obres, el port de Fornells sumarà 77 amarraments i una plaça per esdeveniments en Es Pla.

Prop de 15.000 alumnes de 134 centres educatius han participat avui a les proves matemàtiques Cangur.

La Selecció Espanyola de Gimnàstica Artística es concentra des d'avui a Palma.

Demà al vespre, per l'oest, s'aproximarà un front molt desgastat que s'encarregarà d'enretirar la massa d'aire càlid de cara a aquest dissabte, coincidint amb l'arribada d'un solc fred que ens deixarà més núvols. En canvi, diumenge entraria el vent del nord i les temperatures baixarien.