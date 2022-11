Informatiu Balear 2 - 15/11/2022 - RTVE.es

Els preus continuen pujant... però es confirma un creixement més moderat. La inflació augmenta un 7,3%.

El transport públic serà gratuït a les Balears durant tot l'any que ve.

Les Balears tenen la pitjor ràtio de metges de família per pacient de tot l'Estat.

Per primer cop el SOIB imparteix un curs de formació dins de les instal·lacions hoteleres.

Empresaris de Magaluf asseguren al cas Cursach que se sentiren assetjats pel grup d'oci de Bartomeu Cursach.

Pacte polític al Consell per no fer un ús polític dels menors tutelats.

Cintia Rodríguez deixa la competició. La gimnasta en actiu més important de les Balears ha fet avui mateix aquest anunci. A punt de complir 28 anys diu adeu a una carrera plena de satisfaccions i èxits, però també de lesions i renúncies.

Matinada escandalosament suau: els núvols i el vent de llebeig moderat han impedit la baixada de les temperatures nocturnes. Hem tingut una Nit Tropical a moltes poblacions... a mitjan novembre. Núvols, vent del sud i temperatures suaus que es mantindran fins dijous