Informatiu Balear 2 - 15/09/2022 - RTVE.es

La ciutat de Palma respira avui el pitjor aire de tot Espanya a conseqüència de la situació meteorològica.

Iniciativa a Sant Antoni per reduir els bars musicals i apostar per un turisme de qualitat i respectuós amb els veïnats.

El Govern invertirà 6 milions d'euros per fomentar el comerç local i de proximitat.

Els artistes visuals celebraran avui la Nit de l'Art pendents de l'aprovació del nou codi de bones pràctiques.

MÉS proposa pujar l'ecotaxa els mesos d'estiu a partir de l’any que ve.

El patrocini al Reial Mallorca sortirà endavant amb els vots a favor de socialistes, Podem i el suport de Ciutadans i El Pi.

Joan Mir tornarà a competir a Motorland després de la seva caiguda a Àustria.

Alerta taronja demà a les Balears per pluges, que poden ser intenses especialment a Mallorca i Menorca.