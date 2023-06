Informatiu Balear 2 - 15/06/2023 - RTVE.es

Hermetisme absolut a la primera reunió entre PP i Vox per acordar la investidura de Marga Prohens.

Arriba a Palma el president del PP, Alberto Núñez Feijóo.

L'economia de les illes ha crescut gairebé un 6 % el primer trimestre de l'any.

El batle de Sant Josep, el socialista Àngel Luis Guerrero, ha estat posat en llibertat provisional després de negar-se a declarar davant la jutgessa per un presumpte cas de corrupció urbanística.

Un informe tècnic avisa que el palau de Can Simó no reuneix les condicions necessàries de seguretat per acollir la multitudinària festa que s'hi celebra.

El Mallorca ha presentat avui la campanya de socis amb l'objectiu d'arribar als 20.000 abonats.