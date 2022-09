Informatiu Balear 2 - 14/09/2022 - RTVE.es

Sanció exemplar per al màxim accionista del Mallorca, Robert Sarver. La NBA va fer públic ahir el dictamen contra el també president dels Phoenix Suns, a qui inhabilita 1 any i multa amb 10 milions de dòlars per haver mantingut comportaments masclistes i racistes. El Club illenc assegura que la notícia no afectarà l'entitat.